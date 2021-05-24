Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- AB liderleri Brüksel’de bir araya geldi

- AB liderleri Brüksel’de bir araya geldi

-Liderlerin toplantıya gelişi

İngiltere Yolcu Uçağı İklim Değişikliği Toplantı Yüz Yüze 

--Detay görüntü

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

- Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile bugün ve yarın yüz yüze devam edecek olan Avrupa Konseyi Özel Toplantısı’nda Covid-19, iklim değişikliği, Rusya, İngiltere ve Belarus ele alınacak. AB liderlerinin katılımı ile bugün ve yarın yüz yüze yapılacak olan Avrupa Konseyi Özel Toplantısı için liderler bir araya geldi. Liderlerin Rusya hakkında stratejik bir tartışma yapmasının beklendiği toplantıda, AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından İngiltere ile ilişkilerin ele alınması planlanıyor. Liderlerin toplantıda AB’nin Covid-19’a karşı alacağı önlemler ile koordinasyonu ele alması beklenirken, AB'nin iklim değişikliğine karşı mücadeleyi de tartışması planlanıyor. AB liderleri ayrıca, Belarus’un Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a seyahat etmekte olan Rynair'e ait yolcu uçağını dün başkent Minsk'e zorunlu iniş yaptırmasını da ele alacaklar. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel dün yaptığı açıklamada, “23 Mayıs 2021'de Belarus'un Minsk kentinde bir Ryanair uçuşunun zorunlu inişini ve Belarus yetkilileri tarafından gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alınmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Belarus yetkililerini, gözaltına alınan yolcuyu derhal serbest bırakmaya ve haklarını tamamen garanti altına almaya çağırıyorum. AB liderleri, yarın Avrupa Konseyi'nde bu benzeri görülmemiş olayı tartışacaklar. Olay sonuçsuz kalmayacak” demişti.
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement