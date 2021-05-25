Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- AB Liderler Zirvesi sona erdi - AB, yılsonuna kadar COVAX’a 100 milyon doz aşı hibe edecek

- AB Liderler Zirvesi sona erdi - AB, yılsonuna kadar COVAX’a 100 milyon doz aşı hibe edecek

-Basın toplantısından görüntüler

( PARİS ) - AB Liderler Zirvesi sona erdi- AB, yılsonuna kadar COVAX’a 100 milyon doz aşı hibe edecek PARİS

İklim Değişikliği Serbest Dolaşım Basın Toplantısı Haziran Ayı Uluslararası 


- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi dün ve bugün yapılan oturumların ardından sona ererken, liderler yılsonuna kadar COVAX’a 100 milyon doz aşı hibe edeceklerini açıkladı.
AB üyesi ülkelerin liderlerini Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi, dün ve bugün yapılan oturumların ardından sona erdi. Toplantının ikinci gününde liderler, Covid-19 ve iklim değişikliği gündemlerini ele aldı. Toplantının ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Avrupa Konseyi’nin AB Dijital Covid-19 Sertifikası'nın hızlı bir şekilde uygulanmasını talep ettiği bildirildi.
AB'de serbest dolaşımı kolaylaştırmak amacıyla AB içinde seyahatle ilgili Konsey tavsiyesinin haziran ayı ortasına kadar gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu. 100 milyon doz bağış hedefi Avrupa Konseyi'nin Covid-19 aşılarına küresel olarak eşit erişim sağlamak için çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulunarak, COVAX’ın lider rolünü desteklediği hatırlatılan basın toplantısında, AB’nin yılsonuna kadar COVAX’a en az 100 milyon doz aşı bağışı yapacağı açıklandı. AB’nin ayrıca yerel üretim kapasitesinin Küresel Sağlık Zirvesi’nin Roma Deklarasyonu doğrultusunda geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla ihtiyacı olan ülkeleri desteklemek için aşı paylaşımını hızlandırmaya kararlı olduğu ifade edildi. İklim krizi Avrupa Konseyi’nin Avrupa Komisyonu’na üye devlet düzeyinde çevresel, ekonomik ve sosyal etkinin derinlemesine incelenmesiyle birlikte yasama paketini hızlı bir şekilde sunmaya davet ettiği belirtilen basın toplantısında, AB’nin küresel ivmeyi yakalamaya hazır olduğunun altı çizilerek, uluslararası ortaklar, özellikle G20 üyeleri Glasgow'daki COP26 toplantısı öncesinde hedeflerini artırmaya çağırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement