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- AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

- AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

İkili görüşme

( BAKÜ ) BAKÜ

Hatıra Fotoğrafı İlham 


- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kafkasya turu kapsamında ziyaret ettiği Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB Konseyi Başkanı Michel’in Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda karşılandığı belirtildi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren AB Konseyi Başkanı Michel ve Cumhurbaşkanı Aliyev’in çalışma yemeğinde bir araya geldiği aktarıldı. Avrupa Konseyi ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler yapılacağı vurgulanmıştı. Avrupa Konseyi Başkanı Michael, Azerbaycan temaslarını tamamladıktan sonra 19 Temmuz'da Gürcistan’da düzenlenecek Avrupa Birliği'ne entegrasyon konulu 17. Batum Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere Bakü’den ayrılacak.
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