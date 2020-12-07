Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- AB Dışişleri Bakanları Brüksel’de toplandı

- AB Dışişleri Bakanları Brüksel’de toplandı

Bakanların gelişlerinden detay

Toplantı İnsan Hakları Basın Açıklaması Başkent Gözlemci Heyeti 

-Bakanların açıklamalarından detay
-Yuvarlak masa toplantısı

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, ABD ile ilişkiler, Hong Kong durum ve Venezuela’daki seçim gibi konuları görüşmek üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı. Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarından oluşan AB Dışişleri Konseyi toplantısı başladı.
Toplantının girişinde kısa bir basın açıklaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ele alınacak güncel konular hakkında bilgiler verdi. Borrell, ABD ile ilişkilerde yeni bir aşamaya geçilmesi çalışmalarının ana gündem maddesi olduğunu bildirdi. Borrel; “Bugün Dışişleri Bakanları Konseyi Transatlantik ilişkiler konusunu görüşecek. AB Komisyonu ve AB Dış Eylem Servisi (EEAS) tarafından hazırlanan ve ABD ile ilişkilerde yeni bir başlangıç hedefleyen paket ele alınacak. Bu paketle özellikle ekonomi odaklı iyi ilişkiler geliştirilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Brüksel’de AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının bizzat katıldığı toplantıda ayrıca İnsan hakları paketi, Kafkaslardaki durum, Hong Kong ve Venezuela’daki seçimler gibi konuların da ele alınacağını bildiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB’nin demokratik denetim amacıyla bir gözlemci heyeti görevlendirmeyi istediğini bildirdi. Toplantıda ayrıca Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki arama çalışmaları, AB’nin bu konuda alacağı tavır ve AB Liderler Zirvesi’nde görüşülmesi beklenen konuların da ele alınması bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı