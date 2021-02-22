- AB’den Rusya’ya “Navalny” yaptırımı



- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 Dışişleri Bakanı, Belçika’nın başkenti Brüksel'de yılın ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının sonunda düzenlediği basın toplantısında, AB Dışişleri Bakanlarının Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını kararlaştırdığını açıkladı.

Rusya'nın otoriter bir hal aldığını ve AB'den uzaklaştığını savunan Borrell, “Navalny'in durumuyla ilgili olarak kendisinin tutuklanmasından ve cezalandırılmasından sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbir uygulamak konusunda siyasi karar aldık” dedi.

Yaptırımların hazırlanması için bugün itibarıyla sürecin başladığını kaydeden Borrell, somut tekliflerin yapıldığını, tedbirlerin bir hafta içinde hazır olmasını beklediğini belirtti.

Bakanların Borrell'den hedef alınacak kişilerin isimlerinin listesini tamamlamasını istediği ancak hiçbir oligarkın listeye dahil edilmediği bildirildi.

Hafta başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Navalny'nin hayati risk taşıdığını savunarak serbest bırakılmasını talep etti ancak Rusya kararı reddetti. Navalny'nin tutuklanması Rusya genelinde protestoları ateşlemiş, ülkenin çeşitli şehirlerinde izinsiz yapılan gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Katılımcılar ve organizatörler olduğu iddia edilenler hakkında yaklaşık 90 tane ceza soruşturması açıldı.



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