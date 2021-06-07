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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AB Delegasyon Başkanı, Arslantepe Höyüğü'nü etkileyici buldu

AB Delegasyon Başkanı, Arslantepe Höyüğü'nü etkileyici buldu

-Büyükelçinin arslantepe höyüğünde incelemeleri detay

Tarım 

--Büyükelçi açıklama detay
--Arslantepe Höyüğü detay

( MALATYA ) MALATYA

- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ziyaret ettiği Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nü etkileyici bulduğunu söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Malatya ziyareti kapsamında Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu. Büyükelçi Landrut’a ve beraberindekilere gezide Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nde görevli rehber Bülent Korkmaz eşlik etti. Rehber Korkmaz, Landrut’a tarihi M.Ö. 5 bin yıllarına dayanan Arslantepe Höyüğü hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret ettiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle Malatya Belediye başkanımızın davetiyle buraya geldiğim için ve burada olduğum için çok mutluyum. Burada Arslantepe’de medeniyetin ilk adımlarını görüyoruz ve çok etkileyici bir yer. Burada yukarı Fırat’tan Mezopotamya’ya doğru olan bölgenin insanlık tarihinde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve bu bölgenin genel olarak insanlık tarihine katkısını görüyoruz. Çok etkileyici bir yer, o yüzden de burada olduğum için çok mutluyum. Hem rehberimiz hem de müze yöneticimizle birlikte burayı gezerken o zamanlardan itibaren tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu günde tarım önemini koruyor zaten benimde bu gezimin amacı Avrupa Birliği’nin tarım alanında yaptığı katkılar anlamında buraları ziyaret etmek. Tarım açısından ziyaret gerçekleştirmek. Bu bölgede bu proje kapsamında 470’den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye destek vermekteyiz. Şimdi burada bulunduğumuzda karşımızda kayısı tarlalarını arkamızdaysa bu antik şehri görüyoruz. Gerçekten de çok etkileyici bir yer. Burada olmak gerçekten çok güzel” şeklinde konuştu.
(VK-SVY-
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