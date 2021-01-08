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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- AB, 300 milyon aşı daha alacak

- AB, 300 milyon aşı daha alacak

Leyen’in açıklaması

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

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- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısından 300 milyon doz daha satın almak için anlaştıklarını duyurdu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzenlediği basın toplantısında Avrupa ülkelerindeki aşılama ve aşı tedarikine ilişkin son verileri paylaştı. Halihazırda 300 milyon doz sipariş verildiğini söyleyen Ursula von der Leye, Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıdan 300 milyon doz daha sipariş verileceğini dile getirdi. Yeni siparişlerin 75 milyonunun yılın ikinci yarısında alınacağını bildiren Leyen, geri kalanının ise 3'üncü ve 4'üncü çeyrekte alınacağını sözlerine ekledi. “Zaten bir anlaşmamız var” diyen Leyen, müzakerelerin uzamayacağını dile getirdi. Aşının onay aldığını dile getiren Leyen, “Yetkilendirme yapıldı, üye ülkeler aşıyı ve lojistiği biliyor” ifadelerini kullandı. AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı vermişti. Onayın alınmasının ardından Avrupa Birliği ülkelerinde aşılama 27 Aralık’ta başlamıştı. EMA, ABD’li Moderna aşısının kullanımına da Çarşamba günü tavsiye kararı verirken, aşının kısa süre içinde yaygın kullanım onayı alması bekleniyor
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