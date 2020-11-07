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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
AA, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail ve Fuzuli'yi görüntüledi (1)

AA, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail ve Fuzuli'yi görüntüledi (1)

- İşgalden kurtarılan bölgelerden görüntüler - Muhabir Berk Özcan'ın anonsuCEBRAİL/FUZULi (AA) - Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Cebrail ve Fuzuli 'ye giden Anadolu Ajansı (AA) ekibi, köylerdeki son durumu görüntüledi.Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelleyerek 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda Cebrail ve Fuzuli 'deki birçok köyü geri aldı.Yoğun çatışmalar sonucu ele geçirilen köylere zaman zaman yeniden füze ve top atışlarıyla saldırmayı sürdüren Ermenistan güçlerine Azerbaycan ordusu misliyle karşılık veriyor.Bölgeye giden AA ekibi, Ermenistan birliklerine ait mevzilerle çok sayıda etkisiz hale getirilen tank ve askeri araçları görüntüledi.AA ekibinin bölgede bulunduğu sırada Ermenistan tarafından atılan bir grad füzesinin düştüğü köyde dumanlar yükseldi.Cebrail'in Mehdili bölgesinde Büyük Mercanlı köyü ile Şeybey köylerinin de aralarında bulunduğu köyler, Ermenistan güçlerinin çekilmesinin ardından yıkılmış bir halde görülüyor.Tarihi bir mescidin Ermenistan vatandaşları tarafından ahır olarak kullanıldığı ve Azerbaycan'a ait birçok mezarlığın tahrip edildiği dikkati çekiyor.Bölgeye dikilen Azerbaycan bayrakları da görüntülerde yer alıyor.

Mescid Çatışma Askeri Araç İşgal Saldırı 

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