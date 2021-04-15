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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
98 yıllık çınar Prof. Dr. İlhan Başgöz son yolculuğuna uğurlanıyor

98 yıllık çınar Prof. Dr. İlhan Başgöz son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze töreninden detaylar

Ambulans Uçak Cenaze Göz Tedavisi Cenaze Namazı Kanserle Mücadele 

-Konuşmalardan detaylar
-Necdet Ünüvar'ın konuşmasından detaylar
-Tabutun cenaze nakil aracına taşınması

( ANKARA ) ANKARA

- 98 yaşında hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz için mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde bir tören düzenlendi.
ABD'de yaşayan ve uzun süredir kanserle mücadele eden dünyaca ünlü halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz tedavisine Türkiye'de devam edilmesi için talebini yetkililere iletmiş ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından ABD'ye ambulans uçak gönderilmişti.98 yaşındaki Prof. Dr. Başgöz geçtiğimiz salı günü hayatını kaybetmişti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ilk mezunlarından olan, asistanlığını yaptığı ve doktorasını da burada yapan Prof. Dr. Başgöz için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda tören düzenlendi.
Törene Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar’ın yanı sıra Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve sevenleri katıldı.
Rektör Ünüvar, 98 yaşında hayata gözlerini yuman Başgöz için taziye dileyerek, Türk Edebiyatı'ndaki önemine değindi. Rektör Ünüvar, Başgöz’ün isminin Ankara Üniversitesinde bir yere verileceğini de belirtti.
Prof. Dr. Başgöz’ün cenazesi, törenin ardından öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Kocatepe Camii’ne götürüldü.
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