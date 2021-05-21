98 yaşındaki yaşlı kadına sahte parayla zekat verdiler

-Kadınla röportaj



( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM



- Erzurum’da tek başına yaşayan 98 yaşındaki Mühibe Bayrak’a bir şahıs sahte parayla zekat verdi. Yaşlı kadın paranın sahte olduğunu ise alışverişe çıktığında öğrendi. Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi’nde yaşayan 98 yaşındaki Mühibe Bayrak’a zekat diye verilen 200 TL sahte çıktı. Yaşlı kadın paranın sahte olduğunu ise boya almak için boyacıya gittiğinde öğrendi. Çocuğu olmayan ve tek başına yaşayan teyzenin bu hali görenlerin içini sızlattı. 98 yaşındaki Mühibe Bayrak, geçtiğimiz yıl da aynı şekilde evinin soyularak parasının çalındığını anlattı. Belediye görevlisi olarak yardım etmek için geldiğini söylen şahsı anlatan 98 yaşındaki Mühibe Bayrak, “Geçen sene ben kapıda otururken bir tane adam geldi. Bana belediyeden geldiğini ve yaşlılara yardım ettiklerini söyledi.



Kendisine bin TL verirsem bana sürekli yardım bağlayacağını söyledi, önce inandım ama sonra vazgeçtim. O sırada da kardeşimin oğlu emekli maaşımı getirdi. Bayramdan dolayı da ikramiye verdikleri için yüklü bir miktardı. Ben de parayı sedirin üzerine koydum, kaşla göz arası paradan 1600 TL alıp gitmiş. Geriye de 900 TL bırakmış. Sonra polislere de şikayet ettim ama bulamadılar. İnşallah başkasının başına gelmez. ” dedi.



