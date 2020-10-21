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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
97 yaşında kazada can verdi

97 yaşında kazada can verdi

- Kaza yerinden görüntüler

Polis Elektrik Direği Trafik Kazası Trafik Polisi Direksiyon 

-- Kaza yapan araç
-- Kaza yerindeki trafik polisi

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan 97 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Bandırma - Balıkesir karayolu'nun 12 nci km'sinde meydana gelen kazada Şaban Doğancoşkun (58) yönetimindeki 34 DF 9493 plakalı SUV model araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası Muharrem Doğancoşkun (97) hayatını kaybederken, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralanan sürücü Şaban Doğancoşkun'u ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. (İA-
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