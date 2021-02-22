Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- 96 yaşındaki Fatma Erdem'in kimlik başvurusu evinde alındı

- 96 yaşındaki Fatma Erdem'in kimlik başvurusu evinde alındı

Fatma nineneden görüntü

Nüfus Müdürlüğü Urus Allah Kimlik Kartı 

-detaylar
-valinin açıklaması

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de rahatsızlığından dolayı Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne gelemeyen 96 yaşındaki Fatma Erdem’in kimlik başvurusu evinde alındı. İşlemler sırasında Fatma teyzeyi Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’te ziyaret ederek yeni kimlik kartının hayırlı olmasını diledi. Ziyarette Şimşek: “Bakanlığımızın bir uygulaması olan 75 yaş üzerinde olup nüfus müdürlüğümüze gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza kimliklerini evlerinde takdim ediyoruz. Bu gün bu amaçla Fatma teyzenin yanındayız kendilerine kendilerinin yeni kimlik vereceğiz. Arkadaşlar işlemlerini yapıyorlar. İnşallah en kısa sürede kimliği gelecek ve takdim edeceğiz Fatma teyzemize bu uygulamadan dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
(YE-AÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı