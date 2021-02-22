-detaylar

-valinin açıklaması



( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de rahatsızlığından dolayı Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne gelemeyen 96 yaşındaki Fatma Erdem’in kimlik başvurusu evinde alındı. İşlemler sırasında Fatma teyzeyi Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’te ziyaret ederek yeni kimlik kartının hayırlı olmasını diledi. Ziyarette Şimşek: “Bakanlığımızın bir uygulaması olan 75 yaş üzerinde olup nüfus müdürlüğümüze gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza kimliklerini evlerinde takdim ediyoruz. Bu gün bu amaçla Fatma teyzenin yanındayız kendilerine kendilerinin yeni kimlik vereceğiz. Arkadaşlar işlemlerini yapıyorlar. İnşallah en kısa sürede kimliği gelecek ve takdim edeceğiz Fatma teyzemize bu uygulamadan dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

(YE-AÖ-



loading...