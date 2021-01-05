-Hüseyin Koşun'un tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılması

-Torunu Hüseyin Bayat'ın açıklaması

-Hüseyin Koşun'un yürüyerek arabaya binmesi



( HATAY ) 95 yaşındaki Hüseyin dede koronayı yendi- 10 çocuğu 50 torunu bulunan Hüseyin Koşun 24 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi HATAY



- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde korona virüse yakalanan 95 yaşındaki Hüseyin Koşun 24 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Pınarbaşı Mahallesinde 82 yaşındaki eşi Nezahat Koşun ile yaşayan 10 çocuğu, 50 torunu olan Hüseyin Koşun, 8 Aralık günü rahatsızlandı. Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Koşun'un korona virüs testi pozitif çıktı. 24 gün süren tedavisinin ardından Hüseyin Koşun taburcu edildi. Torunu Hüseyin Bayat, 95 yaşındaki dedesinin tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ferhat Koşun ise dedesinin virüsü atlatmasına çok şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.



(İBÇ-



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