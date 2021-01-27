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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

yanan ev cep telefonu görüntüsü

( MUĞLA )- Menteşe’nin kırsal Yenibağyaka Mahallesinde evde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Ali Rıza Ayhan, çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. MUĞLA

Evde Tek Başına Jandarma Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 


- Muğla'nın Menteşe İlçesi Yenibağyaka Mahallesi Beygirler mevkiinde meydana gelen eski ahşap binada çıkan yangında 93 yaşındaki Ali Rıza Ayhan dumandan zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Yangın sonrası mahalle sakinlerinin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin eski ahşap binada çıkan yangına müdahalesi sonrası söndürülürken, yangında evde tek başına yaşadığı öğrenilen 93 yaşındaki Ali Rıza Ayhan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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