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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
92 santimetre kar kalınlığı olan Kartepe’de yağış sürüyor

92 santimetre kar kalınlığı olan Kartepe’de yağış sürüyor

arşiv

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Kayak Sezonu Kar Yağışı 


- Nisan ayına girilmesine rağmen Kocaeli’nin zirvesinde yer alan kayak merkezi Kartepe’de aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 92 santimetreye ulaştı. Kocaeli’nin kayak merkezi Kartepe, en uzun karlı sezonlarından birini yaşıyor. Uzun yıllar, kayak sezonunu yağış azlığı sebebiyle erken kapatan Kartepe’de havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı da zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonrasında Kartepe zirvesinde kar kalınlığı 92 santimetreye ulaştı. Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Kartepe zirvesi ve kentin yüksek kesimlerindeki yollarının açık kalması için ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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