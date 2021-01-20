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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- 90 yaşındaki vatandaşlara aşılama başladı

- 90 yaşındaki vatandaşlara aşılama başladı

Aşı yapılırken

Koronavirüs Memur Yaşlı Adam 

-detaylar
-görevlilerden görüntü
-yaşlı adamla röp

( NİĞDE ) NİĞDE

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanıyor. Bu kapsamda Niğde Merkez, ilçe, köy ve beldelerinde de aşı uygulaması başladı.
Altunhisar’da aşı ekipleri, ilçeye bağlı köy ve beldelerde 130 kişiye aşı yapmaya başladı.
Koronavirüs aşısı yapılan Çömlekçi Köyünde yaşayan 97 yaşındaki Ahmet Özdere; "Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin. Eski günler aklıma geldi. Şimdi evime kadar geldiler. Allah razı olsun" dedi.
Altunhisar Devlet Hastanesi Müdürü Hikmet Özdemir, başhekim Yusuf Gazi Uçar, Dr. Seher Yahya hemşire Hülya Kök ve sağlık memuru Emin Yücel 90 yaş ve üzeri vatandaşlara aşıları hızlı bir şekilde ulaştırıyor. (YE-TB-
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