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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
90 yaşında evlat hasretine dayanamadı, HDP önündeki ailelere katıldı

90 yaşında evlat hasretine dayanamadı, HDP önündeki ailelere katıldı

Ailelerden görüntü

Hastane Efes Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Cemile Koşar’dan görüntü
-Oğlu Recep Koşar fotoğrafından görüntü
-Cemile Koşar açıklaması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- HDP önündeki evlat nöbeti direnişine bir aile daha katıldı- Acılı anne Cemile Koşar: "Nefes alıyorken gözümle seni göreyim" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Evlat nöbetinin 430’uncu gününde bir aile daha eyleme katıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinden Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelere katılan gözü yaşlı 90 yaşındaki anne Cemile Koşar, 2014 yılından beri PKK’nın elinde olan oğlu Recep’in yolunu gözlüyor. 2014 yılında oğlunun nişanlı olduğunu ve evden çıktıktan sonra bir daha kendinden haber alamadıklarını belirten Koşar, "Benim evim, yuvamsın. Recep’im gel evine, kurban olduğum gel evine. Hastayım, Bingöl’de hastanelerdeyim. Nefes alıyorken gözümle seni göreyim. Ben, HDP’den oğlumu istiyorum, oğlum gel, oğlumu kandırdılar. Ben tek evin altındayım, HDP benim oğlumu kandırdı. Ablasının düğünüydü, düğün yapıldı. Sabahında İstanbul’a işine gidecekti, dışarı çıktı, daha gelmedi. Recep nerede, Recep nerede derken bir daha gelmedi" dedi.
Anne Koşar, çocuğunun fotoğrafını alarak daha sonra çadırda evlat nöbetinde olan ailelere katıldı.

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