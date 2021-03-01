- 90 kaçak göçmen polis operasyonunda yakalandı



- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 90 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre Darıca ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi. Kaçak göçmenlerle ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında ise adli tahkikat başlatıldı. (GY-



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