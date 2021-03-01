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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- 90 kaçak göçmen polis operasyonunda yakalandı

- 90 kaçak göçmen polis operasyonunda yakalandı

Göçmenlerin otobüsten indirilmesi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Kaçak Göçmen Tahkikat Kaçak Akalan Polis Ekipleri 


- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 90 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre Darıca ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi. Kaçak göçmenlerle ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında ise adli tahkikat başlatıldı. (GY-
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