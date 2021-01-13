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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
90 bin asker anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı

90 bin asker anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı

Işıklandırılan kardan heykellerden genel ve detaylar

Şehit Gesi 

-Kardan heykeller ve askerlerden detaylar
-Kardan heykellerden genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin askerin anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı. Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin askerin anısına yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak eksi 24 derece soğukta yaptırılan kardan heykeller Kars İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıkamış Komando Taburu tarafından ışıklandırılması yapıldı. Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesinde açılışı 9 Ocak’ta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan kardan şehit heykellerinin rengarenk ışıklandırılması kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıldönümü etkinlikleri için eksi 24 derece soğukta yapılan kardan heykeller vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görülüyor. (IÇ-AT)
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