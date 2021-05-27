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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı

9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı

Katil kiracı İbrahim G.'ın emniyetten çıkarılması

Teknoloji İtiraf İç Çamaşırı Avcılık Cinayet 

-Polis otosuna alınması
-Katil kiracı İbrahim G.'ın adliyeden çıkışı
-Öldürülen Bilal Kemik'e ait fotoğraf
-9 yıl önceki cinayete ait fotoğraf karesi

( MERSİN ) -- Mersin'de, ileri teknoloji kriminal incelemede şüpheli kiracı İbrahim G.'nin olay sonrası yıkadığı iç çamaşırı üzerinde maktule ait kana rastlandı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde 9 yıl önce işlenen esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı. İleri teknoloji kriminal incelemede şüpheli kiracı İbrahim G.'nin olay sonrası yıkadığı iç çamaşırı üzerinde maktule ait kana rastlandı. 9 yıl önce işlediği cinayeti itiraf eden zanlı İbrahim G. tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Bilal Kemik'in (26), 3 Kasım 2012 tarihinde Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Kuyubeleni Mevkisinde limon bahçesinde boğazının kesilerek öldürülmesi olayına ilişkin Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı. Savcılık olayın yeniden incelenmesi için Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polislerden oluşan özel bir ekip oluşturdu. Olay tarihinden bugüne kadar maktulün babasına ait 3 katlı binada kiracı olarak oturan şüpheli İbrahim G.'nin giymiş olduğu ve olaydan hemen sonra yıkadığı kıyafetler üzerinde ileri teknoloji kriminal inceleme gerçekleştirildi.
Kriminal incelemede, şüpheliye ait iç çamaşırında maktule ait kana rastlanıldığının tespit edilmesi üzerine, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan şüphelinin emniyette yeniden ifadesini aldı. 2012 yılında Bilal Kemik'i öldürdüğünü itiraf eden şüpheli İbrahim G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 yıl önceki cinayete dair soruşturmanın devam ettiği de öğrenildi. (HSY-
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