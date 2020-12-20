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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
9 yavrudan 5'i çalındı, hayvansever kadın kısıtlama sabahı yollara düştü

9 yavrudan 5'i çalındı, hayvansever kadın kısıtlama sabahı yollara düştü

kadının uygulama sırasında görnevlilere belge ibraz etmesi

Yavru Köpek Er Kadın Köpek Yavru Köpekler Sokak Hayvanları 

-konuşması
-köpek beslemesi
-yavruların yanına gelmesi ve konuşması
-mahallenin çocuklarının yavru köpekleri sevmesi

( ANTALYA )- Polis denetimine katılan hayvansever kadın, muafiyet belgesini gösterip sokak hayvanlarını besledi- Boş arsada karton yuva yaptığı 9 yavrudan kayıp olan 5'ini alanlara seslendi:- "Daha 1 aylıklar anne sütü olmadan yaşayamazlar" ANTALYA

- Antalya'da anne sütüyle beslenen 9 yavru köpekten beşi çalındı, hayvansever kadın kısıtlama sabahı yollara düştü. Polis denetimine katılan hayvansever, muafiyet belgesini gösterip sokak hayvanlarını besledi ve henüz anne sütüyle beslenen 9 yavrudan kayıp olan 5 tanesini alanların geri getirmesini istedi.Manavgat Çeltikçi yolu üzerinde MATSO Turizm Fakültesi önünde Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir aracın sürücüsü Neslihan Yılmaz, kendisinin sokak hayvanları besleme gönüllüsü olduğunu söyledikten sonra muafiyet belgesini ibraz ederek yoluna devam etti.Yol kenarındaki sokak hayvanlarına mama veren Neslihan Yılmaz, bir süredir ilgilendiği ve beslediği bir köpeğin 9 yavrusundan 5 tanesinin dünden beri kayıp olduğunu söyledi.

Köpek ve yavrularının bulunduğu yere gelen Yılmaz, kalan yavrularla ilgilendi.Yavruların daha 1.5-2 aylık olduğunu belirten yılmaz “Bu yavruların anne sütüne ihtiyacı var. Bunu götüren kişilerden yavruları geri getirmelerini istiyorum. Bu yavrular anne sütü olmadan hayatta kalamaz. 1 ay sonra isterlerse hepsini götürsünler. Ayrıca bu anne köpek ve yavrularına 1 ay bakabilecek bahçesi veya bahçeli evi olan vatandaşlarımızı göreve davet ediyorum” dedi.

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