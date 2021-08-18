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- 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı için arama çalışmaları devam ediyor
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı için arama çalışmaları devam ediyor

- 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı için arama çalışmaları devam ediyor

sahil güvenlik botu

Deniz Kıyısı Jandarma Sahil Güvenlik Plaj 

-drone
-jandarma
-arama çalışmaları

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Büyükkızılkum plajında dalgaların arasında kaybolan 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı’yı arama çalışmaları devam ediyor. 10 gün önce Bartın'ın Büyükkızılkum plajında dalgaların arasında kaybolan 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi ile birlikte 10 Ağustos sabahı denize girmek üzere Karabük'ten Bartın'ın Büyükkızılkum plajına gelen 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı deniz kıyısında oynarken bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuk için ekiplere haber verildi.
Bölgedeki çalışmalar Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, İl Özel İdare Cankurtaran ekiplerince denizden, karadan ve termal ısı görüşlü drone ile havadan devam ediyor. (BB-SÖ-
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