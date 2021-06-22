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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde sağlık ekiplerinin çocuğa müdahalesi

Polis Hastane Cami Bahçesi Sağlık Ekipleri Irak 

-Çocuğun düştüğü duvar
-Çocuğun sedye ile ambulansa taşınması
-Çocuğun yanağına saplı demir
-Ambulansa konulması
-Çocuğun üzerine düştüğü itfaiyenin kestiği demir
-cami ve bahçesi
-İtfaiye aracı
-Ambulansın hastaneye gidişi
-Görgü şahidi kadın ile röportaj

( SAMSUN -ÖZEL - TEKRAR) SAMSUN

- Samsun'da caminin bahçe duvarından demirin üzerine düşen 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan delir itfaiye yardımıyla kesilirken, çocuk demir parçası yanağında hastaneye kaydırıldı.Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Merkez Cami bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Huzeyfe A. adlı çocuk cami bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden aydınlatma diğerinin yapılması için açık bırakılan demirin üzerine düştü. Demirin yanağını girip çıktığı çocuğun çığlıkları üzerine olay yerine koşan vatandaşlar 112 ekipleri haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Çocuğun yanağına saplanan demir itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Demirin yanağına saplı kalan diğer kısmı ile ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun yanağına saplanan demirin hastanede çıkartıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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