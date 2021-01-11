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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
9 yaşındaki çocuğun hayatını çamaşır ipleri kurtardı

9 yaşındaki çocuğun hayatını çamaşır ipleri kurtardı

-Apartmandan görüntü

Hastane Küçük Çocuk Gesi Sağlık Ekipleri 

--Komşuların açıklamaları

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde arkadaşlarını izlerken üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen ve çamaşır iplerinin hızını kesmesi ile hayatta kalan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, Sümer Mahallesi 184 sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Kemal A. üçüncü kattaki evinin balkonundan, bahçede oynayan arkadaşlarını izlerken, bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kemal A.’nın balkondan düşerken alt kattaki çamaşır iplerine takılıp hızı kesilerek beton zemine çakıldı. Arkadaşlarının gözleri önünde balkondan aşağıya düşen küçük çocuk için bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (OD-Y)
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