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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
9 yaşına giren Kutan’a yunus ekiplerinden doğum günü sürprizi

9 yaşına giren Kutan’a yunus ekiplerinden doğum günü sürprizi

Polis ekiplerinin Kutan'ın kapısına gelerek doğum gününü kutlaması

( MUĞLA ) MUĞLA

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- Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan motosikletli yunus polisleri 9 yaşına giren Kutan Çapar'a doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinden pasta ile kapıdaki polis ekiplerini gören Çapar şaşkınlığını gizleyemedi.Marmaris ilçesinde modacı Can Çapar, yunus polisi olmak isteyen oğlu Kutan Çapar’ın sokağa çıkma kısıtlamasında denk genel doğum gününde, üzgün olduğunu görünce emniyetten destek istedi. Durumu öğrenen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri bir kafeteryadan üzerinde 'Doğum günün kutlu olsun, yanındayız' yazılı pasta ve çeşitli hediyeler aldı. Çıldır Mahallesi 149 sokak üzerinde bulunan eve gelen iki yunus polisi saat 17.00 sıralarında kapıyı çaldı. Kapıyı açan Kutan Çapar karşısında yunus polislerini görünce bir anlık şaşkınlık yaşadı. Heyecandan konuşmakta zorluk çeken Kutan pastasını alarak teşekkür etti.Kutan Çapar'ın babası Can Çapar, polis ekiplerine destekleri için teşekkür ederek, “Oğlum çok şaşırdı. Konuşkan biri olan evladımın bir anda nutku tutuldu. Yüzündeki tebessüm, mutluluk dünyalara değişilmezdi. Bizleri kırmayan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ederim. 9 yaşına basan oğlumun unutamayacağı güzel bir anı olacak. Allah polislerimize sağlık, huzur ve güç versin, iyi ki varlar” dedi.

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