Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
9 kamyonetin aküsünü çalıp kayıplara karıştılar

9 kamyonetin aküsünü çalıp kayıplara karıştılar

Polis ekiplerinden görüntü

Polis Bild Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Kamyonetlerden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde bir gıda dağıtım firmasına ait 9 kamyonetin aküsü çalındı. Aküleri çalan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için polis, çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre olay saat 04.30 sıralarında Çamdibi Mahallesi 1583/2 sokakta meydana geldi. Bir gıda dağıtım firmasına ait park halindeki 9 kamyonetin aküsü, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sökülerek çalındı. İşbaşı yapmak kamyonetlerinin başına gelen araç sürücüleri, kamyonetlerde akülerinin olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede ve araçlarda inceleme yaptı. Akü hırsızı kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı Öte yandan kamyonetlerden aküleri çaldığı düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı