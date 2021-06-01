Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
9 kaçak göçmen, yolcu otobüsünün bagaj kısmında saklanırken bulundu

9 kaçak göçmen, yolcu otobüsünün bagaj kısmında saklanırken bulundu

Polisin araçları durdurması

Güzergah Kaçak Göçmen Akalan Yolcu Otobüsü Harekete Geç 

-Bagajda kaçak göçmen olması
-Göçmenlerin polis tarafından alınması
-detay görüntü

( ADANA )- Adana’da 74 kaçak göçmen yakalandı ADANA

- Adana'da polisin durdurduğu bir yolcu otobüsü ve 2 minibüste, bazıları bagajda saklanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kişinin İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu ve farklı kafileler halinde Adana'ya getireceğini tespit etti. Kaçakçıların, göçmenleri getirecekleri güzergahı belirleyen ekipler, sabahın ilk saatlerinde harekete geçti. D-400 Karayolu'nda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünü durduran ekipler, bagaj kısmında saklanan 9 kaçak göçmeni yakaladı. Diğer göçmenlerin ise iki minibüs ile getirileceğini ve polisin denetim yaptığı yerlerde yakalanmamak için bir aracın da öncülük ettiğini saptayan ekipler, güzergahta önlem aldı. Öncü aracı ve iki minibüsü durduran ekipler, burada da 65 kaçak göçmen yakaladı.Emniyete götürülen 74 kaçak göçmen, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan iki minibüs ile öncü aracın sürücüsü, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek. Ayrıca durdurulan 15 kişilik minibüsten 35 kişinin çıkması da dikkat çekti.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement