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9 farklı noktada orman yangını
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
9 farklı noktada orman yangını

9 farklı noktada orman yangını

Ekiplerden görüntü

Orman Yangınları Yangın Orman Yangını 

-Yanan yerlerden görüntü
-Ekipler çalışırken görüntü
-detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta akşam saatlerinde toplamda 9 farklı noktada çıkan orman yangınları, fazla büyümeden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık olarak 5 dönümlük alan kül oldu.Uşak’ta akşam saatlerinde Çevreköy ve Bağdemirler köyü arasında bulunan yaklaşık 5 kilometrelik alanda 9 farklı orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla müdahale edilen yangınlar, fazla büyümeden söndürülürken Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin’de ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç yangın yerlerinde incelemelerde bulundu. Yangında yaklaşık olarak 5 hektarlık alanın yandığı öğrenilirken Jandarma ekipler, olası bir kundaklama nedeniyle yangınlarla alakalı soruşturma başlattı.
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