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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
9 farklı milletten çocuklar Türkçe şiir okudu

9 farklı milletten çocuklar Türkçe şiir okudu

9 farklı milletten çocuklar şiir okuması

( İSTANBUL )- Farklı ülkelerde yaşayan çocuklardan Türkçe şiir İSTANBUL

Sosyal Medya Salar İrlanda Irak 


- Her yıl 22 Mart’ta kutlanan Dünya Çocuk Şiirleri Günü nedeniyle 9 farklı milletten yaşları 5 ile 10 arasında değişen çocuklar, ‘Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara’ şiirini Türkçe seslendirdiler. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tüm dünyada yaşayan çocukların kendi aralarında özel bir etkileşimleri vardır. Onlar aynı dili konuşmasalar bile kalpleriyle, sevgileriyle, saflıkları ile anlaşabilirler” dedi Her yıl tüm dünyada 22 Mart tarihinde kutlanan ‘Dünya Çocuk Şiirleri Günü’ nedeniyle Tuzla Belediyesi özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 9 farklı milliyetten yaşları 5 ile 10 arasında değişen çocuklar, ‘Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara’ şiirini Türkçe seslendirdiler. Azerbaycan’dan Aylin Aliyeva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Kuzey Umut, Bosna-Hersek’ten Esma Kalco, Almanya’dan İbrahim-İsmail Başıbüyük, Suriye’den Cham Safi, Türkmenistan’dan Medine Sarıyeva, Bulgasitan’dan Barış Sönmez, İrlanda’dan Merve Aydın ve Türkiye’den Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören Alkım Lina Acar ve Elim Mina Kaşıkçı’nın Türkçe şiir okuduğu video, Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. “Farklı ülkelerden olsa da çocukların dili aynıdır” Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tüm dünyada yaşayan çocukların kendi aralarında özel bir etkileşimleri vardır. Onlar aynı dili konuşmasalar bile kalpleriyle, sevgileriyle, saflıkları ile anlaşabilirler. Çocuklar çok kıymetlidir. Dünyamızın geleceği için çocukların gelişimine yapacağımız katkının önemi çok büyüktür. Bugün de 22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü. Biz de Tuzla Belediyesi olarak bu güzel günde farklı milletlerden çocuklarımızı bir şiirde buluşturmak istedik. Almanya’dan Suriye’ye, Bosna Hersek’ten Azerbaycan’a 9 farklı milletten çocuklar aynı dili yani Türkçe’yi konuştular. Tuzla Belediye Başkanı olarak tüm çocukların bu gününü kutlarım” dedi.
(MB-
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