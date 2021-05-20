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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
9 dükkanı etkileyen yangın söndürüldü

9 dükkanı etkileyen yangın söndürüldü

EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

Geçmiş Olsun Trol 

-YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ
-BELEİDYE BAŞKANI KAMİL ALTUN AÇIKLAMA
-DETAYLAR

( ZONGULDAK )- Belediye Başkanı Kamil Altun: “Tüm Kilimlimize geçmiş olsun” ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangında 9 iş yeri hasar gördü. Yangın, çevre belediyelerden gelen ekiplerin de müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçe merkezinde bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye çevre belediyelerden ve Orman Bölge Müdürlüğünün arazözü destek verdi.Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kilimli İlçe Kaymakam Vekili Hüseyin Ergi olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Kilimli, Zonguldak, Çatalağzı, Eren Enerji ve Orman Bölge Müdürlüğünün arzözün destek verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 9 iş yerinin hasar gördüğü yangında esnaflar mallarını zarar görmemesi için dükkanlarından çıkarttı.Çevre belediye itfaiyelerinin destekleri ile yangını kontrol aldıklarını ifade Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, “Yangının çıkış sebebini tam olarak bilmiyoruz. Burada çeşitli alanlarda dükkanlarımız var. Elektrik kontağından çıktığı söylemiyor. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması. Dükkanların çatılarında büyük bir hasar var. Tüm Kilimli ’ye esnafımıza geçmiş olsun. Sağ olsun çevre belediyelerimiz ve şirketler anında itfaiye araçlarını gönderdi ve yangını kontrol altına aldık. Burada toplam 14 dükkan var şuanda 9’u hasar gördü. Burada hırdavat dükkanı var boya ya da tiner tutuşmuş olabilir ilk gördüğümüzde bizde çok korktuk ama kontrol altına altık. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Herkese geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

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