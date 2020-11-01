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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
9. Cumhurbaşkanı Demirel, 96’ncı doğum gününde kabri başında anıldı

9. Cumhurbaşkanı Demirel, 96’ncı doğum gününde kabri başında anıldı

Anıt mezardan görüntü ve detaylar

Doğum Günü Sparta İslamköy Konferans Anıt Mezar 

-Katılımcılardan detay
-Aylin Cesur konuşma
-Dua okunması
-Kabir başında dua okuyanlardan detay

( ISPARTA )- Pandemi nedeniyle Demirel, kısıtlı katılımla anıldı ISPARTA

- Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, 96’ncı doğum gününde memleketi Isparta’daki anıt mezarında dualarla anıldı. Pandemi dolayısıyla anma programı sınırlı sayıda katılımla yapıldı.1 Kasım 1924 doğumlu olan 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in 96’ncı doğum günü dolayısıyla İslamköy Çalcatepe’deki anıt mezarında anma programı düzenlendi.
Anma programına 18.ve 19. dönem Milletvekili Adil Aydın, 19. dönem Milletvekili Mustafa Çobaner, Demirel’in doktoru İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur ve yakınları katıldı.
Anma programına covid-19 pandemisi dolayısıyla sınırlı sayıda katılım sağlandı.“Pandemi nedeniyle tören yapmamaya karar verdik”Anma programında konuşan Milletvekili Aylin Cesur, Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in doğum günü dolaysıyla dua etmek için toplandıklarını belirterek, “Her sene sayın Cumhurbaşkanımızın dostları kendisini Ankara’da ziyaret ederler ve bir yılın muhasebesini yaparlardı. Doğum günlerinin anlamı buydu. Vefatından sonra da bu geleneği değerli arkadaşları devam ettirdiler. Bu bir doğum günü kutlaması değil anma programıdır. Süleyman Demirel Üniversitesi her sene bugün konferans düzenliyordu. Bu yıl pandemi nedeniyle Demirel Vakfı ve üniversite ile konuşarak 1 Kasım töreni yapmamaya karar verdik” dedi.
Anma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından sona erdi.
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