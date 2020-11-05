87 yaşındaki öğretmene, öğrencilerinden doğum günü sürprizi

-Doğum günü detay

-Kutlama detay



( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ta yaşayan emekli öğretmen Necati Levent’e öğrencileri 87. yaş gününde doğum günü kutlaması yaptı SİVAS



- Sivas’ta yaşayan emekli öğretmen Necati Levent’e öğrencileri 87. yaş gününde doğum günü kutlaması yaptı. Tarihi Sivas Lisesi'nde uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan 87 yaşındaki Necati Levent’i, doğum gününde öğrencileri unutmadı. Levent’i, evinde ziyaret eden Sivas Lisesi Mezunları Derneği başkanı Cüneyt Ergörün ve beraberindekiler eski günleri yad ederek öğretmenleriyle birlikte pasta kestiler. Ziyaretine gelemeyen öğrencileri ile görüntülü telefon görüşmesi yapan Levent, duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencilerine teşekkürlerini dile getiren Levent, 28 yıllık öğretmenlik görevi süresince yaklaşık 25 bin öğrenciye eğitim verdi.



loading...