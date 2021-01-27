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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
86 yaşındaki adam korona virüs aşısı oldu

86 yaşındaki adam korona virüs aşısı oldu

Evinden alınması

Hastane Osmanpaşa Irak 

-Hastaneye götürülmesi
-Aşı olması
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL ) - 86 yaşındaki adam korona virüs aşısı oldu İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi vefa ekipleri tarafından, hastaneye götürülerek, aşı oldu. Evinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi vefa ekipleri tarafından, İlçe Kaymakamlığı ve ilçe sağlık Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde, evinden alınarak özel bir hastaneye covid-19 aşısı olması için götürüldü. Ayman, aşı olduktan sonra 30 dakikalık bir süre hastanede müşahede altında tutuldu. Müşahede süresi biten 86 yaşındaki adam, Gaziosmanpaşa vefa ekipleri tarafından evine geri bırakıldı. Aşı olduktan sonra duygu ve düşüncelerini anlatan 86 yaşındaki Recep Ayman, “ Zamanında yapılması çok iyi oldu. Hepinize teşekkür ederim. Belediyeden ne istersem her isteğim yerine geliyor. Ben çok memnunum” dedi . (ZA-
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