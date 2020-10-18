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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
85 yaşında gençlere taş çıkartıyor

85 yaşında gençlere taş çıkartıyor

Doyuran'ın atölyesinden görüntüler,

İsaf Olgunluk Hat Sanatı 

-çalışırken ve açıklamaları

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da 85 yaşındaki fırıncı ustası Nuri Doyuran, evinin bir köşesinde oluşturduğu mütevazi atölyesinde yaptığı ağaç işlemeleri ve oymalarla görenleri hayrete düşürüyor. Mudanya'da yıllarca fırıncılık yaparak ekmek üreten eller, şimdi sanatla uğraşıyor. Fırıncılıktan emekli olan 85 yaşındaki doyuran, evde oturmak yerine kendini ağaç işlemeciliğine verdi. Akranlarının hareket etmek güçlük çektiği yaşta elinde çekici ve iskarpelaları ile hat sanatında oluşan oymaları ile ayet ve hadislerden oluşan panolar imal ediyor. Ayrıca el işçiliğinden oluşan sehpalar ve diğer ağaç ürünlerine de çalışan Doyuran, yaptığı bir çok pano Mudanya'nın çeşitli camilerinde duvarlarını süslüyor. İmal etiği ağaç işleme eserlerini arzu edenlere makul bir ücret karşılığında satabileceğini söyleyen Doyuran, "Bugünkü sağlığımı boş zamanlarda atölyemde çalışmama borçluyum, çalışırken her şeyi unutuyorum, günün dertlerini sıkıntıları aklımdan çıkıyor. Atölyemi gezenler ortaya çıkardığım eserleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor, sağ olsunlar takdir ediyorlar " diyerek, yaşlanmanın engelli olmak değil, aksine olgunluk çağında daha güzel şeyler üretmek olduğunu ifade etti.
Komşuları tarafından çok sevilen Doyuran, mütevazi atölyesinde çalışırken gelen misafirlerini boş çevirmiyor kendilerine ikramda bulunmayı ihmal etmiyor. Beş vakit namazını camide kılmaya özen gösteren Doyuran, sağlığı el verdikçe çalışmalarına yenileri ekleyeceğini söyledi.

yaptıklarını görmek isteyenlerin atölyesine gelerek misafiri olabileceklerini, üstelik ille de satın almak zorunda olmadıklarını sözlerine ekledi. (HK-
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