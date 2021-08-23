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- 85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- 85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

- 85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Baskından detay

Polis İslam Altın İsrail İşgal 

-Yahudi yerleşimcilerin girişi

( KUDÜS ) KUDÜS

- İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 85 Yahudi yerleşimci tarafından baskın düzenlendi.
İşgal altındaki Kudüs'te 85 Yahudi yerleşimci polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'nda Yahudi yerleşimcilerin girişini sağlarken Filistinlilerin girişini engelledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nce Filistin medyasında olaya ilişkin açıklama yapılarak “Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'da kendi ibadetlerini yapıp, Filistinlere yönelik kışkırtıcı davranışlarda bulunuyor” denildi.
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