85’lik Abdullah usta fabrika gibi çalışıyor, günde 500 keser sapı üretiyor

-Keser sapı ağaçların hızar ile ayarlanması

-Sapların makine ile şekillendirilmesi

-Üretilen saplara desenlerin verilmesi

-Yakın plan çalışmalar ve el işçiliği

-Abdullah usta ile röportaj

-Yeğeni Muammer Dizen ile röportaj

-Üretilen malzemelerden detaylar



( ORDU -ÖZEL)- İlerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartan Abdullah Dizen:- “Boş duramıyorum, 500 adet üretip, farklı illere gönderiyoruz” ORDU



- Ordu’da yaşayan 85 yaşındaki Abdullah Dizen, ilerleyen yaşına rağmen günlük ortalama 500 adet keser sapı üreterek Türkiye'ye gönderiyor.Kumru ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Abdullah Dizen, ilerleyen yaşına rağmen inşaat ustalarının ve çiftçilerin kullandığı keser sapı ile kadınların kullandığı oklava ve merdane gibi malzemeleri üretiyor. Demircili Mahallesi’ndeki atölyesinde, ilerleyen yaşına rağmen halen ustalığını konuşturan Abdullah Dizen, yaklaşık 25 yıldır icra ettiği mesleğini, ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Günlük ortalama 500 adet keser sapı üretebildiğini kaydeden ve şuan için herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Dizen, keser saplarının farklı illerden de talep gördüğünü belirtiyor.“Boş duramıyorum, 500 adet üretip, farklı illere gönderiyoruz”Geçmişte uzun yıllar at eyeri üreten ve emekli olduktan sonra at kullanımının düşmesi ile keser sapı üretime yönelen 85 yaşındaki Abdullah Dizen, “Bu mesleği öğrendim ve takımlarını aldım. Yaklaşık 25 seneden bu yana üretiyorum, insanlar da çok memnun. Meşe ve akasya ağacını kullanıyoruz. Günlük ortalama 400-500 adet keser sapı yapabiliyorum. Bu yapılan keser sapları, İzmir, İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu illeri ve bazı ilçelere gidiyor. Bu kaliteli olduğu için satılıyor. Vatandaşlar bunu beğendikleri için tercih ediyor. Çalışmak artık zor geliyor ve yakında bırakırım ama ben çalışmaya alışmışım, boş duramıyorum” dedi.

Çalışma azmi ile gençlere taş çıkartan Abdullah usta, artık bu işi yapan ustaların sayısının azaldığını ifade ederek, "Bu ürünleri inşaatçılar, nalburlar alıyor. Şu aralar işler zayıf ama bana yine de yetiyor. Tane fiyatı ise 2 buçuk, 3 ve 5 lira olarak ağacın kalitesine göre değişiyor” şeklinde konuştu.

“Amcam bize mesleği öğretiyor”Abdullah ustanın yeğeni Muammer Dizen ise amcasının ilerleyen yaşına rağmen halen çalışmak istediğini ancak ilerleyen günlerde bırakacağı mesleğini kendisine öğrettiğini kaydederek, “Amcam yaşıtlarına göre en azından evde değil ve hastalığı yok ama yılların verdiği yorgunluk var. Artık yavaş yavaş elini de bu işten çekiyor. Şu anda bize mesleği öğretiyor. Herhalde amcamdan sonra da biz devralacağız. Burada keser sapı ve kadınlara merdane ve oklava yapıyor. Burada kullanılan ağaçlar seçme geliyor. Amcamın gözleri de güzel görüyor ve bu iş kimi zaman da ince işçilik istiyor” ifadelerine yer verdi.



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