83 yaşındaki Mehmet dede Hukuk Fakültesi’nde okuyor

-Höcü'nün ders çalışması

-Mehmet Höcü röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( ADANA )- Adana’da 3 yıldır Hukuk Fakültesi okuyan Mehmet Höcü, herkese okumanın yaşının olmadığını gösterdi- Mehmet Höcü: "Mezun olursam yoksulların davalarını ücretsiz takip edeceğim"- "Gençlerimize okumalarını tavsiye ediyorum. Ben 5 bine aşkın kitap okudum. Sürekli okuyorum" ADANA



- Adana’da 80 yaşındayken girdiği üniversite sınavının ardından kazandığı Hukuk Fakültesi’ni 3 yıldır okuyan Mehmet Höcü, herkese okumanın yaşının olmadığını gösterdi. Höcü, mezun olduktan sonra avukatlık bürosu açıp yoksul vatandaşların davalarını gönüllü olarak üstleneceğini söyledi.



5 çocuk, 2 torun sahibi Mehmet Höcü (83) hep okumak istediği Hukuk Fakültesi için 3 yıl önce üniversite sınavına girdi. Höcü, Türkiye’de puanı yetmediği için Kosova’da bulunan özel bir üniversitenin Hukuk Fakültesi’ne kayıt oldu. Şuan 3.sınıfta okuyan yaşlı adam seneye üniversiteden mezun olmayı planlıyor. Höcü, mezun olduktan sonra merkez Seyhan ilçesinde satın aldığı iş yerinde avukatlık bürosu açıp maddi durumu iyi olmayan insanların davalarını gönüllü olarak üstlenmek istiyor. "Yoksulların davalarını bedava savunacağım" Okumanın yaşının olmadığını herkese gösteren Mehmet Höcü, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “3 sene önce sınava girdim. Şuanda Kosava’da Hukuk Fakültesi’nde okuyorum. İmkanlarımı seferber ederek okumaktayım. İnşallah burayı bitirip mezun olursam yoksulların davalarını ücretsiz savunacağım. Ben fakirliğin derdini bilirim. Oradaki insanların nasıl bir hayat yaşadığını biliyorum. İdealim hukukçu olmaktı inşallah Allah onu bize nasip edecek. İnşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Gençlerimiz cahil kalmamak için okusun" Gençliğinde üniversite okuyan ancak içinde hukuk bölümü okumanın ukde kaldığını söyleyen Höcü, “İçim kaynıyor böyle. Gençlerimiz cahil kalmamak için okusun. 1 üniversite mezunu olmak o kadar güzel bir şey ki. Ancak hukuk çok daha güzeldir. Ben sendika başkanlığı yaptığım için hukuki durumları biliyordum. İnşallah buradan mezun olup avukatlık ruhsatını alırsam sağlığım el verdiği sürece yoksulların davasını takip edeceğim” ifadelerini kullandı. “83 yaşıma girdim ve hala okuma hırsım var” Okumanın yaşının olmadığını anlatan Mehmet Höcü, “Ben çocuklarıma, torunlarıma, genç insanlara örnek olmak için de okuyorum. 83 yaşıma girdim ve hala okuma hırsım var. Devam edeceğim. Bu hukuk fakültesini bitirdiğim zaman bu işin doktorasına çalışacağım. Gençlerimize okumalarını tavsiye ediyorum. Ben 5 bine aşkın kitap okudum. Sürekli okuyorum. Okumak kadar güzel bir şey yok” dedi.

(UMT-



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