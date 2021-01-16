82 yaşındaki çiftçiyi dolandıran şahıslar kıskıvrak yakalandı



- İzmir'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 82 yaşındaki çiftçi G.E.'nin 395 bin TL'sini alan iki kişi, Selçuk Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar yaklaşık 1 ay önce Selçuk ilçesinde yaşayan çiftçi 82 yaşındaki G.E.’yi arayarak adının terör örgütü soruşturmalarına karıştığını ve kendileri ile işbirliği yaparak bu suçlamalardan kurtulabileceğini söyledi.



Yapılan telefon görüşmelerini herkesten gizleyen G.E. 700 bin TL değerindeki tarlasını 395 bin TL'ye satarak bu parayı şüphelilerin yönlendirmeleri doğrultusunda kendine ait park halindeki kamyonetin camından dışarı verdi. Daha sonra parayı alan dolandırıcılar sırra kadem bastı. Başından geçen olayı yakınlarına anlatan G.E. dolandırıldığını anladı. Yaşanan bu olaydan 1 ay sonra G.E.’yi tekrar arayan dolandırıcılar, yeniden para istedi. Bu dakikadan sonra Selçuk Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olaya dahil olarak dolandırıcılarla G.E.’nin konuşmalarını takibe aldı ve mağduru pazarlık konusunda yönlendirdi. Mağdur G.E., 8 milyon değerinde olduğunu söylediği tarlasını satmış gibi dolandırıcılarla görüşerek aldığı 2 milyon lira olan kaporayı dolandırıcılara vermek için buluşma ayarladı. Parayı döviz olarak isteyen dolandırıcılar için kağıttan para desteleri hazırlandı ve bir torbanın içine konuldu. Şahıslarla yapılan telefon görüşmeleri sonucunda parayı teslim alacakları yer belirlendi ve polis ekipleri çevrede gizlenerek tüm gün bekledi. Parayı almaya gelen dolandırıcılar, G.E.’den kamyondan inerek parayı direğin yanına bırakmasını istedi. Parayı söylenen noktaya bırakan G.E.’nin hemen ardından olay yerine beyaz bir araç ile gelen zanlılar parayı aldı. Bu sırada emniyet güçleri koşuşturma sonucunda şahıslardan birini yakaladı. Araçla kaçmak isteyen diğer şüpheli ise yine kovalamaca sonucu hareket edemeden yakalandı. Polis tarafından göz altına alınan İ.A. (23) ve H.G. (43) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (NÖS-CA-



loading...