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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
82 saatlik kısıtlama öncesi E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu

82 saatlik kısıtlama öncesi E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu

Havadan trafik görüntüler

Trafik Yoğunluğu 

-Aktüel trafik görüntüleri

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Korona virüs salgını nedeniyle 82 saat sürecek olan olan kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk havadan görüntülendi. Korona virüsle mücadele kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayacak şekilde ülke genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. İş çıkışı evlerine iftarına yetişmeye çalışan vatandaşlar yollara çıktı. Toplamda 3 gün 82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce ana arterlerde trafikte yoğunluk oluştu. E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülenirken, İBB trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 71’e çıktı.
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