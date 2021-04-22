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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

kenttin işlek caddelerinde alışverişi yapıp evlerine giden vatandaşlar

Alışveriş Kuruyemiş Market 

-manav, market, kuruyemiş ve fırınlarda oluşan yoğunluk
-ekiplerin en işlek caddelerinde uyarıları

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde 23, 25 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Ülke genelinde bugün saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırklareli’nde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vaka sayısı 100 binde 830.44 olan şehirde, vatandaşlar 82 saatlik kısıtlama öncesi market, pazar ve balıkçılara akın etti. Polis ekipleri, yoğunluk oluşan cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.
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