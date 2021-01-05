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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı

81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı

-Adliye detay

A Haber Jandarma Avcılık Yaşlı Adam Cinayet 

--Torun adliyeye çıkarılışı

( BİLECİK ) -- Cani torunun dedesini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı BİLECİK

- Bilecik’te evinde ölü bulunan 81 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ve torunu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, dedesini öldüren torun ise tutuklandı. Olay dün Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesi 2 katlı bir evde ikamet eden Ziya Ada'dan (86) komşuları 3 gündür haber alamıyordu. Durumu hemen jandarmaya haber veren komşuları, yaşlı adamın hayatından endişe duymaya başladı.
Olay yerine gelen ekipler evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparak, merhumun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahsın 2 Ocak Cumartesi günü öldüğü öğrenilirken, olayla ilgili şahsın torunu Mehmet A., (44) gözaltına alındı. Mehmet A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet A., tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi. Öte yandan, yapılan ilk tespitlerde 81 yaşındaki talihsiz adamın boğularak öldürüldüğü belirlendi. (CKT-GC-
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