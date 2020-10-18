800 yıllık tarihi mezarlar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

-Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ile röportaj

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( BİTLİS -DRONE) BİTLİS



- Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve XIII. yüzyıl’a ait 800 yıllık mezarlıklar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyü sınırları içerisinde bulunan ve XIII. yüzyıla ait 800 yıllık mezarlıklar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. 1997 yılında tescil edilmiş ve koruma altına alınmış XIII. yüzyıla ait olduğu belirtilen mezarlıklarda gerekli arkeolojik çalışmanın yapılmadığı ve böyle bir tarihin gün yüzüne çıkarılmasının önemine değinen Bitlis Eren Üniversitesi Tarih bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, ”Burası Engesor yani Dalda köyü mezarlığı. Tarihi mezarlıklardan biri burasıdır. Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunuyor bu köy. Tatvan köylerinin birçoğunda bu türden mezarlıklar bulunuyor. Bu mezarlık İslami döneme aittir. Üzerinde bilimsel çalışmalarda yapılmıştır. Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bir çalışması var. ‘Bitlis' in tarihi mezarlıkları ve mezar taşları’ adı altında yayınlanan bir eser. Bu mezarlıkta XIII. yüzyıl öncesi ve sonrası dönemine ait çeşitli Müslüman mezarlıkları bulunuyor. Bu mezarlıklarda üç tip mezar mimarisi söz konusu, birincisi şahideli mezarlar, sanduka ve prizmatik sanduka tipi mezarlardır” dedi.

Bu mezarlığın takriben 800 yıl öncesine ait bir mezarlık olduğu için tabii ki zaman içerisinde ne yazık ki tahribatların meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, “1997 yılında da tescil edilmiş ve koruma altına alınmış. Koruma altına alınması yeterince koruma altına alınmış anlamına gelmiyor. Önemli olan koruma altına alındıktan sonra ki muhafaza sürecidir. Bu mezarlığı mutlaka bilimsel kazılar ve restorasyonla daha belirgin bir biçimde gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor ki insanların ilgisi artsın. Şu kesin bir şey ki insan bir şeyi tanımadan sevemez, sevmedikçe de koruyamaz” şeklinde konuştu.





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