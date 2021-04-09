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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
800 litre el yapımı şarap ele geçirildi

800 litre el yapımı şarap ele geçirildi

operasyon anı polis kamerası

( MUĞLA )- Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda 800 litre el yapımı şarap ve 55 litre sahte rakı ele geçirildi MUĞLA

Adli Kontrol Akalan Polis Kamerası Sahte Rakı Alkol Satışı 


- Muğla Emniyet Müdürlüğü Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından sahte alkol ticareti yapan ve üretenlere yönelik operasyonlar sürüyor. KOM Grup Amirliğimiz ekiplerince yapılan saha çalışmalarında M.A.K isimli şahsın sahte alkol satışı yaptığı, polise yakalanmamak için taşıma ve satışları inşaat malzemelerinin altında aracına yaptırdığı özel bölmede gizlediği, pet şişe ve bidonlarda taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerinin uzun süren takipler neticesinde izlemeye alınan araç trafikte kontrollü bir şekilde durdurularak arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen aramada özel bölmede; sahte rakı ve el yapımı şarap ele geçirildi. Şüpheliye ait 2 adrese de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda toplamda 800 litre el yapımı şarap ve 55 litre sahte rakı ele geçirildi. Şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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