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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
80 yıldır taşlara şekil veriyor

80 yıldır taşlara şekil veriyor

Hüseyin Çakıl röportaj taşların bulunduğu ev detay

( MALATYA -ÖZEL)- Okuma yazması yok, şiirleri taşlara kazıyor MALATYA

Öğrenciler 


- Malatya’nın Yazıhan ilçesi’nde yaşayan Hüseyin Çakıl, 8 yaşından itibaren taşları yontarak şekil veriyor. Taş sevdası bir başka olan Çakıl, okuma yazması olmamasına rağmen halk ozanlarının şiirlerinden, manilere, özlü sözlere kadar birçok güzel içeriği taşlara kazıyor. Çocukluğundan itibaren bulduğu ilginç taşları biriktiren ve saklayan 88 yaşındaki Hüseyin Çakıl, 8 yaşından itibaren ise küçüklü büyüklü yüzlerce taşı yontarak şekillendiriyor. Taşlara olan sevdası bir başka olan Hüseyin Çakıl, tonlarca ağırlığına ve sert yapısına rağmen kağıda yazar gibi taşlara yazı yazarak, şekiller kazıyor. Ekmeğini yıllarca taştan çıkaran Hüseyin Çakıl, okuma yazması olmamasına rağmen halk ozanlarının şiirlerinden, manilere, özlü sözlere kadar birçok güzel içeriği taşlara kazıyor. Çevresinde "İflah olmaz taş aşığı" olarak tanınan Çakıl, son dönemlerde sağlık problemlerine rağmen taşlardan uzak kalamıyor. İlerleyen yaşı ve yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle taşları yontmaktan geri durmayan Hüseyin Çakıl, çatı arasında ve bahçesinde biriktirdiği ilginç taşlarının arasında gününü geçiriyor. Hüseyin Çakıl’ın evi, güzel sanatlar öğrencileri ve yontu meraklılarının da uğrak yerine dönüştü. Çevresinde tanımayan Hüseyin Çakıl’ın taşa olan tutkusunun soyadından da anlaşıldığını söylüyor Şekil verdiği taşları dere ve köylerden topladığını anlatan Hüseyin Çakıl, "Ansır deresi ile İriağaç köyünde 300 römork taş getirdim burada taş yaptım. Oradakiler kerpiç döküyor ev yapıyor, ben taş yapıyorum. Tahsilim yoktu. Malatya’da bir tanesi bir ansiklopedi al ona bakarak yaz dedi bende ondan bir tane aldım hesabıma geleni yazdım ekseriyette Hz. Ali’nin sözlerini yazdım" diye konuştu
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