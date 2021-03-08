80 yıl sonra mezarını bulduğu anneannesi, Bingöl’ün ilk kadın müntahib-i sanisi seçilmiş

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( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Eğitim ve Toplum Gönüllü Semiramis Karaarslan, 1940 yılında hayatını kaybeden anneannesi Habibe Aydoğdu’nun (Mütevellizade) mezarını 80 yıl sonra buldu. Karaarslan, anneannesinin 1939 yılındaki seçimlerde Bingöl’ün ilk kadın müntahib-i sanisi seçildiğini ve meclise gidecek olan vekili seçen kişi olduğunu söyledi.



Bingöl’de yaşayan emekli öğretmen Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan (67), 1900 yılında doğan ve 40 yaşında hayatını kaybeden Bingöl’ün ilk kadın müntahib-i sani olan anneannesini anlattı. Anneannesi Habibe Aydoğdu’nun 30’lu yaşlarda Elazığ’da yaşadığını ve yine o dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendiren öğretmen Sıdıka Avar ile tanıştığını söyleyen Karaarslan, Avar sayesinde anneannesinin okuma-yazma öğrendiğini belirtti.

Karaarslan, anneannesi ailesinden ve annesinden dinlediğini belirterek, “Elazığ’da yıllar önce 30 yaşının üstündeyken okuma-yazma öğrenen bir kadın. Sıdıka Avar Elazığ’a geliyor. Malumunuz Sıdıka öğretmen at sırtında yolu izi olmayan köylere giden bir eğitimcimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendirilen bir öğretmen. O dönemde okuma-yazma seferberliği başlatıyorlar. Sıdıka Avar Elazığ’dayken anneannem ile tanışıyorlar ve ondan okuma yazma öğreniyor. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Elazığ’a yani eski adıyla Harput’a geliyor. Devlet hastanesini ziyaret ediyor annem de o dönemlerde apandisit ameliyatı olduğu için Sıdıka öğretmen ile hastaneyi ziyaret etmişler. Annem de hep anlatırdı, çok da heyecanlı anlatırdı” dedi.

80 yıl sonra mezarını Elazığ'da buldu Anneannesinin mezarını 80 yıl sonra eşiyle bulduklarını aktaran Karaarslan, “Elazığ’dan sonra anneannem Bingöl’e geliyor. O dönemde Bingöl’deki kadınların sorunlarına eğilen bir kadın oluyor. Ve çocukları toplayıp okuma-yazma öğretmeye çalışıyor. Hep eğitime yönelik çalışmalarda bulunuyor. Ve daha sonra tüberküloza yakalanıyor. Elazığ’da tedavisi başlıyor. Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Durmuşlar köyündeki ablasına gidiyor ve orada vefat ediyor. Orada gömülmek zorunda kalıyor. Biz yıllarca mezarını bulamadık. Çünkü biz Durmuşhan köyü olarak arıyorduk meğerse sonradan adı değişmiş Durmuşlar köyü olmuş. 80 yıl sonra mezarını bulduk. 1940’da anneannem vefat ediyor ve ben 2019 yılında buldum. Bu benim için gurur verici bir şey. Onun gibi bir Cumhuriyet kadınını tanımadım” şeklinde konuştu.

Anneannesinin vefat etmeden 1 yıl önce 1939 yılındaki seçimlerde 593 oy alarak müntahib-i sani seçildiğini de dile getiren Karaaslan, meclise gidecek onun seçtiğini belirtti.

Karaaslan, “Bingöl’e geldiğinde yani 1939 yılında seçim dönemi söz konusu. O dönemlerde valiler aynı zamanda belediye başkanıymış. O dönemlerde iki aşamalı seçim yapılıyormuş tek partili olduğu dönem. İlk seçimde birinci seçmen halk, halkın seçtiği kişi de milletvekillerini meclise gönderecek kişi oluyor ve anneannem bunlardan biri. Anneannem o dönemdeki vali beyin imzasıyla milletvekili seçiminde vekili meclise gönderen bir cumhuriyet kadını oluyor. Gururluyum, mutluyum. Böyle bir kadının torunu olmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı. (MAÇ-HİV-



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