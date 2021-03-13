80 yaşından sonra sıcak yuvasına kavuştu

-Evin içinden farklı planlarda detay

-Sarı’nın yıkılmaya başlayan evin yanında görüntü

-Sarı’nın kendisine hediye edilen konteyner evin önünde görüntü

-Sarı’nın konteyner evi gezmesi

-Kınık Köyü Muhtarı Adem Sargın röp.

-Bekir Okumuş röp.

-Ahmet Sarı’nın kaymakamlığa teşekkür etmesi



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yıkılmaya yüz tutmuş iki odalı yaklaşık 150 yıllık evde yaşam mücadelesi veren 80 yaşındaki adam, kaymakamlığın devreye girmesi ile ömrünün geri kalanını konteyner evde, sıcacık yuvasında geçirecek. Ahmet Sarı isimli yaşlı adam kendisine hediye edilen evle ilgili mutluluğunu ise “Allah devletimizin arkasında dursun” sözleri ile dile getirdi. Dinar’ın Kınık köyünde yıkık ve tek odası olan evde yaşayan Ahmet Sarı isimli yaşlı adamın durumunu Köy Muhtarı Adem Sargın, Dinar Kaymakamlığına bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen kaymakamlık görevlileri yaşlı adamın evine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakamlık, yaşlı adamın kaldığı evin tamamen göçme tehlikesini de dikkate alarak Sarı’ya konteyner ev verilmesine karar verdi. Alınan kara sonrası konteyner vinç yardıma ile köye getirilerek yerleştirildi. Sarı, aradan geçen uzun yılların ardından kaymakamlığında sayesinde sıcacık bir yuvaya kavuştu. Ömrünün geri kalanını geçireceği konteyner eve yerleştirilirken, mutluluğu ise gözlerinden okunan, yaşlılığa bağlı olarak işitme ve konuşmada problemler yaşayan Ahmet Sarı, kendisine hediye edilen evden dolayı “Emeği geçenlerden Allah razı olsun, Allah devletimizin arkasında dursun” dedi.

“Dedemizin kaldığı ev yaklaşık 150 yıllık” Kınık Köyü Muhtarı Adem Sargın, Sarı’nın geçmişinin de yoksulluk içerisinde olduğunu ve dedesinden kalma yaklaşık 150 yıllık evde yaşam mücadelesi verdiğini anımsattı. Evde yağan yağmurlar sonrası çatısının bazı yerlerinde göçme olduğunu söyleyen Muhtar Sargın, “Yağışlardan dolayı gece saatlerinde evin ortasında göçme oldu. Kaymakamlığa durumu iletince görevliler hemen geldi ve evde daha fazla oturulamayacağını tespit etti. Bunun üzerine önce dedemizi geçici süreliğine bir komşunun evine yerleştirdik, sonra bir hafta gibi kısa bir sürede konteyner getirilerek yerleştirildi. Amcamızın geçmişi hep yoksulluk içinde geçmişti, ama kaymakamlığın ve devletimizin sayesinde ömrünün geri kalanını güzel dört dörtlük evinde yaşayacak” dedi.

“Sarı bizim atamız ve biz ölünceye kadar ona bakmak zorundayız” Adem Sarı’nın damadı Bekir Okumuş (53) ise, ailesi ile birlikte ellerinden geldiği kadar yaşlı adama destek olmaya çalıştıklarını kaydederek, “Sarı bizim atamız ve biz ölünceye kadar ona bakmak zorundayız. Allah razı olsun komşular ve muhtardan herkes yardımcı oldu. Kayınpederim yıllarca köyün sığırlarını otlattı, bekçilik yaptı ve hiç kimseyi kapısından geri çevirmemiş, elinden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışmıştır” diye konuştu.

(İHA-Y)



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