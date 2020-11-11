Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
80 yaşındaki kimsesiz adama kaymakamlık ve belediye sahip çıktı

80 yaşındaki kimsesiz adama kaymakamlık ve belediye sahip çıktı

detaylar

( BURSA ) - BURSA

Evde Tek Başına Kaymakamlık Harekete Geç Yaşlı Adam 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimsesiz yaşlı adama kaymakamlık ve belediye sahip çıktı. 20 yıldır kendisine ait evde tek başına yaşayan Kemal Adıyaman (80), birkaç aydır hastalığından dolayı yatağından kalkamıyordu. Zaman zaman komşusu Hüseyin Karaman ve diğer arkadaşı yardımına koşuyordu. Hüseyin Karaman, "Abimizin hiç çocuğu olmadı. Uzaktan ablasının kızı vardı, o da vefat etti. Hiç kimsesi yok, hiçbir akrabası da yok. Biz kendisini eskiden beri tanıdığımız için mahallemizin bir ferdini böyle gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor" dedi.
Gözyaşları içerisinde yardım isteyen Kemal Adıyaman ise, "Yaklaşık 2 aydır bu durumdayım. Hiç kalkacak halim yok. Tuvalete bile gidemiyorum" diye konuştu.
Kendisine bakılması için yardım istediğini söyleyen Adıyaman, "Kimsem yok, Allah rızası için bana yardım etsinler" ifadelerini kullandı. İHA'nın gündeme taşıdığı haberin ardından İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi harekete geçti. Kaymakam Şükrü Görücü'nün talimatıyla yaşlı adamın önce İnegöl Devlet Hastanesinde tedavisi yapıldı. Koronavirüs testi yapılan Kemal Adıyaman, bir gün sonra yetkililer tarafından komşularıyla birlikte evden arabayla alınarak Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezine yerleştirildi. Yaşlı adam bundan sonra hem burada kalacak, hem de Devlet tarafından gereken tedavileri yapılacak. (SA-Mş)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Macaulay Culkin Son Hali Herkesi Şaşırttı!Macaulay Culkin Son Hali Herkesi Şaşırttı!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement