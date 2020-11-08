80 yaşındaki kimsesiz adam aylardır yatağa mahkum yaşıyor

-AĞLAMASI

-KOMŞULARININ GÖRÜNTÜSÜ

-YAŞLI ADAM VE KOMŞUSU İLE RÖPORTAJ



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 80 yaşında adam ayladır tek başına kaldığı evde yatağa mahkum şekilde yaşıyor. Kimsesi olmayan talihsiz adamın yardımına komşuları yetişiyor. Komşuları yetkililere seslenerek yaşlı adama sahip çıkmasını isterken, gözü yaşlı adam ise tek istediğinin kendisinin tedavi edilmesi ve sıcak bir yuvaya kavuşmak olduğunu söyledi.



20 yıldır kendisine ait evde tek başına yaşayan Kemal Adıyaman, birkaç aydır hastalığından dolayı yatağından kalkamıyor. Zaman zaman komşusu Hüseyin Karaman ve diğer arkadaşı yardımına koşuyor. Komşusu Hüseyin Karaman yetkililere seslenerek, "Bu abimizin durumu ağır ve tedaviye ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi aylardır yatağa bağlı bir şekilde tek başına yaşıyor. Bizler birkaç sefer hastaneye götürdük. Fakülteye de gitmesi gerekiyor. Yetkili kurumlara başvurduk. Kendisi için bizlere söylenen 'heyet raporu gerekiyor' oldu. Ben kendilerine bunun için gereken neyse yapacağımızı söyledik ama bu adamın acil bakıma ihtiyacı var. Gece tek başına burada kalıyor. Aklımız hep onda kalıyor. Acilen devlet kurumlarından birine yerleştirmesi gerekiyor. Abimizin hiç çocuğu olmadı. Uzaktan ablasının kızı vardı, oda vefat etti. Hiç kimsesi yok. Hiçbir akrabası da yok. Biz kendisini eskiden beri tanıdığımız için mahallemizin bir ferdini böyle gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor" dedi Gözyaşları içerisinde yardım isteyen Kemal Adıyaman ise, "Yaklaşık 2 aydır bu durumdayım. Hiç kalacak halim yok. Tuvalete bile gidemiyorum. Devletimizden sadece bana bakılması için yardım istiyorum. Kimsem yok, Allah rızası için bana yardım etsinler" ifadelerini kullandı.



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