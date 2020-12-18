80 yaşındaki kadın yasağa rağmen halk otobüsüne bindi, inmemek için dakikalarca direndi...O anlar kamerada

-Kadının şoförle diyaloğu

-Şoförün kadını indirmeye çalışması

-Kadının tepki göstermesi

-Bekçilerin gelmesi

-Kadınla diyalogları

-Kadının otobüsten inmesi



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak Alaplı ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında belirli saatler dışında sokağa çıkması yasak olan 80 yaşındaki kadın, bindiği özel halk otobüsünden zabıta ve bekçi tarafından indirildi.Korona virüs salgını nedeniyle belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağı olan 80 yaşındaki Şerife V. halk otobüsüne bindi. Halk otobüsü Şoförü Uğur D.; fark ettiği yaşlı kadının otobüsten inmesini istedi. Tepki gösteren kadın, sürücünün ısrarları üzerine yine inmeyince sürücü zabıtayı aradı. Zabıta ve bekçinin otobüs durağına gelmesiyle yaşlı kadını otobüsten inmesi için uyardı. Şerife V.'ye inmediği takdirde 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtilmesi üzerine yaşlı kadın otobüsten indi. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



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