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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
80 metre yüksekte Ata’ya saygı

80 metre yüksekte Ata’ya saygı

vinç operatörünün saygı duruşunda drone ile görüntüsü

Sekte Saygı Duruşu Aktüel Irak 

-meydanın drone görüntüsü
-işçilerin saygı duruşunda aktüel detayları
-şantiye şefi ile röportaj

( BURSA ) - (Özel)- Osmangazi Kent Meydanı inşaatında çalışan vinç operatörü 80 metre yükseklikte Ata’ya saygı duruşunda bulundu BURSA

- Türkiye’nin en büyük meydanlarından biri olan Osmangazi Kent Meydanı inşaatı için kurulan 80 metrelik vinçte çalışan operatör 09.05'te Atatürk’e saygı duruşunda bulundu. Bursa’da Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük meydanlarından birisi olacak Kent Meydanı’nda 09.05 geçe hayat durdu. Meydan inşaatında kullanılan 80 metrelik vincin operatörü Fırat Çelik siren sesleriyle birlikte vincin üzerinde dışarı çıkarak saygı duruşunda bulundu. Bu anlar drone ile kaydedildi. Diğer işçiler de işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. Şantiye şefi Halit Ziya Gür de Türkiye Cumhuriyet kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü yaad ettiklerini ifade etti.
(SD-İHS)
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